Италия

Подопечные Стефано Пиоли завоевали важные три очка.

В центральном матче 11 тура чемпионата Италии встречались Рома и Милан.

Милан из-за кадровых потерь вышел на поле неоптимальным составом, а Рома, в свою очередь, обошлась без ротации, выпустив на поле своих лучших исполнителей.

В первые 10 минут команды обменялись моментами. Сначала Лоренцо Пеллегрини замкнул подачу в штрафную, а затем Ибрагимович и Леау обыгрались друг с другом, Леау отпасовал на Кесси, но ивуариец пробил мимо. Еще через 5 минут хозяева снова создали голевой момент, однако Дзаньоло не смог его реализовать.

Затем в середине тайма гости заработали опасный штрафной, который реализовал Златан Ибрагимович, а через 10 минут забили второй мяч, отмененный из-за положения вне игры.

В концовке соперники еще раз имели возможность забить друг другу, но вновь их подвела реализация.

В начале второго тайма, в течение первых 5 минут, Рома выглядела гораздо бодрее, но, как ни странно, забил Милан. Сначала снова из офсайда, а затем с пенальти. Златан заработал его, а Кесси реализовал. Впрочем, через 10 минут Тео Эрнандес добавил в игру немного интриги, заработав удаление.

Оба тренера сразу же отреагировали на этот эпизод, и Рома стала играть смелее, а Милан, наоборот, отсиживался в обороне. Но, как бы ни старались "волки" совершить камбэк, раз за разом им что-то мешало. Лишь на 90+3-й минуте Стефан Эль-Шаарави забил гол в ворота своего бывшего клуба, что мало повлияло на общий резуль

Рома 1 – 2 Милан

Голы: Эль Шаарави, 90+3 — Ибрагимович, 26, Кесси 55.

Рома: Патрисиу - Карсдорп (Шомуродов,80), Манчини, Ибаньес, Винья (Перес, 68) - Кристанте, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Мхитарян (Афена-Гьян,46) — Абрахам (Эль Шаарави, 63).

Милан: Тэтэрушану - Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес - Кесси, Беннасер (Романьоли,76) Крунич (Бакайоко,77) - Леау (Тонали,76) Ибрагимович (Жиру,57), Салемакерс (Балло-Туре,68).



Предупреждения: Дзаньоло, Карсдорп, Манчини, Верету - Ибрагимович, Эрнандес, Томори, Калабрия, Жиру, Кесси.

Удаление: Эрнандес, 66.