Италия

Предлагаем вашему вниманию результаты поединки итальянского первенства.

В 11-м туре Серии А Специя потерпела крупное поражение от Фиорентины на своем поле. Хет-трик в составе "фиалок" оформил нападающий Душан Влахович.

Полузащитник Специи Виктор Коваленко провел на поле весь поединок, но отличиться результативными действиями ему не удалось.

Фиорентина – Специя 3:0

Голы: Влахович, 44 (пен.), 62, 74.

Фиорентина: Терраччано, Венути (Одриосола, 60), Мартинес (Игор Жулио, 76), Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра (Амрабат, 75), Кастровилли (Мале, 68), Сапонара, Влахович, Соттиль (Кальехон, 68).

Специя: Проведель, Феррер (Амьян, 46), Николау, Эрлич, Бастони (Колли, 46), Коваленко, Маджоре (Верде, 65), Джаси, Нзола, Сальседо (Сала, 46), Стрелец (Манай, 65).

Предупреждения: Феррер (21), Мартинес (36), Джаси (43), Венути (55), Колли (57), Влахович (75), Мале (82).

В других поединка сегодняшнего игрового дня Дженоа и Венеция разошлись нулевой ничьей, а Эмполи вырвал победу над Сассуоло на выезде.

Дженоа – Венеция 0:0

Дженоа: Сиригу, Камбьязо, Бираски, Васкес, Кришито, Бадель, Стураро (Каллон, 64), Гальдамес (Туре, 64), Ровелла, Пандев (Кайседо, 46), Дестро (Экубан, 56; Букса, 84).

Венеция: Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 46), Кальдара, Чеккарони, Хапс (Молинаро, 84), Чрнигой (Кийин, 69), Бузио, Тессманн, Араму (Перец, 77), Анри (Форте, 84), Окереке.

Предупреждения: Маццокки (33), Бираски (37), Кальдара (43), Араму (67).

Сассуоло – Эмполи 1:2

Голы: Тонелли, 43 (автогол) – Пинамонти, 83 (пен.), Журковски, 90+3.

Сассуоло: Консильи, Толян (Харруи, 85), Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Мюльдюр, 85), Траоре (Бога, 71), Берарди, Скамакка (Дефрель, 62), Распадори (Матеус Энрике, 71).

Эмполи: Викарио, Стоянович, Тонелли, Вити, Маркицца (Паризи, 80), Штулац (Аслани, 80), Хендерсон, Хаас (Журковски, 80), Бандинелли (Кутроне, 62), Ди Франческо (Романьоли, 87), Пинамонти.

Предупреждения: Скамакка (40), Стоянович (61), Распадори (66), Пинамонти (84), Дефрель (87), Лопес (90).