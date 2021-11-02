Италия

Обозреваем события в чемпионате Италии.

Минувший тур Серии А оказался богат любопытными событиями. Очередная потеря Ювентуса в матче против середняка, напряжённая схватка Милана и Ромы, тяжёлая поездка Наполи в гости к Салернитане, "камбэк" Аталанты в поединке с Лацио – хватало зрелища на любой вкус.

На вершине таблицы сохраняется двоевластие Милана и Наполи. Не самые ожидаемые лидеры, что и задаёт интригу. Окажись вместо них, к примеру, Интер с Ювентусом, и Серию А впору было бы называть "чемпионатом двух команд", но ситуация в корне иная. Сколько времени ещё протянет милано-неаполитанский дуэт? Уже в следующем туре нас ждёт Дерби делла Мадоннина, которое может несколько поменять расклады. Интер сейчас выглядит главным преследователем, который благодаря потерям конкурентов закрепился на третьем месте.

Отметим также уверенную поступь Фиорентины, которая всё-таки намерена побороться за еврокубки. Внизу таблицы тем временем становится всё плотнее. Теперь в зону вылета упала Специя, но столько же очков у Дженоа, чья игра на данный момент совсем не впечатляет. Пожалуй, все три новичка не так слабы, как могло показаться накануне старта, особенно Эмполи, который держится в середине таблицы.

Трибуна ультрас Вероны во время матча с Ювентусом

Гроза авторитетов

Исторические аналогии из обзора предыдущего тура пошли прахом: Ювентус, проиграв Сассуоло, завалил и следующий матч. Отставание от лидеров с каждой неделей становится всё критичнее и вероятность, что все они начнут оступаться, и "бьянконери" смогут повторить чемпионат-2015/16, начинает переходить в разряд теоретически. Тут надо не о "скудетто" думать, а о попадании в Лигу чемпионов на будущий сезон. Похоже, и с этим могут быть проблемы.

Массимилиано Аллегри получил ультранизкие 4 балла от La Gazzetta dell Sport. Итальянские журналисты возмущены упрямством, с которым Макс ставит в основу Морату (который уже матч провалил Альваро?) и задвигает Рабио на левый фланг полузащиты. Команда была расконцентрирована в начале игры, пропустив два быстрых мяча, а попытки отыграть их традиционно становятся мучением. Похвалить можно разве что Дибалу. Аргентинец, как и против Сассуоло, делал всё возможное, чтобы забить, но мяч после его ударов не шёл в ворота.

Для Игора Тудора, тренера Вероны, это особенная победа. Хорват в бытность футболистом отдал девять лет Ювентусу, а не далее как в прошлом сезоне ассистировал Андреа Пирло. Осенью Тудор с удовольствием вернулся к самостоятельной работе, приняв Верону после увольнения Ди Франческо. Стоит похвалить руководство клуба за своевременное решение. Вместо намечавшегося прозябания в зоне вылета команда стала грозой авторитетов, обыграв Лацио (4:1) с Ювентусом, а ведь ещё была победа над Ромой. Стадион МаркАнтонио Бентегоди с его роскошной поддержкой становится неприятным местом для грандов.

Герой на поле – снова Джованни Симеоне. Вслед за покером в ворота Лацио он оформил дубль Ювентусу. Чолито не имеет впечатляющих физических данных, у него были проблемы с реализацией, но сейчас он берёт своё за счёт верных решений и удивительного куража. Симеоне-младший успел забить за Верону аж восемь раз, это на два гола больше, чем за весь предыдущий сезон в составе Кальяри. Ну, лишь бы стабильности хватало. Есть у Джованни неприятная закономерность, когда он, переходя в новую команду, здорово начинает, а вот через год становится разочарованием.

Конечно, выигрывает вся команда. Стабильно полезен капитан, Мигел Велозу, и пусть вас не смущают его 35 лет. Неплохо вписался голкипер Лоренцо Монтипо, на счету которого блестящий сэйв после удара Дибалы. Отличный матч провёл Дарко Лазович, доминировавший на левом фланге. Надёжно сыграли защитники. Отмечаем контраст: при Ди Франческо веронцы проиграли три стартовых тура (в том числе Сассуоло и Болонье), а за восемь последующих уступили всего один раз – Милану в той сумасшедшей игре, когда Верона повела 2:0, но "россонери" выдали "камбэк".

А ведь ему 40 лет!

Битва на Стадио Олимпико получилась действительно горячей. Рома сейчас не в лучшей форме, но этим ещё надо было воспользоваться. Милан смог: в чемпионате команда Стефано Пиоли удивительно стабильна. По ходу матча даже казалось, что победа окажется уверенной, но в итоге был полный набор: интрига в самой концовке и спорные решения арбитра.

Герой матча – Златан Ибрагимович, которому в начале октября исполнилось 40 лет. Возраст – не помеха для легендарного шведа, тем более что Рома издавна считалась любимым его соперником в Италии (теперь он забил "волкам" уже 13 мячей). Недаром фанаты хозяев так бесились, обзывая его "цыганом". Оба миланских гола родились благодаря Ибре. Особняком, конечно, первый мяч, когда он неожиданно исполнил штрафной ударом во вратарский угол, поймав Руи Патрисиу на противоходе. Не менее эффектный получился отменённый гол, когда Златан грудью сбросил на Леау, и тот технично перебросил вратаря, но Ибрагимович на мгновение забрался в офсайд.

Рома прибавила только после удаления Тео Эрнандеса и собственных замен, когда Моуриньо убрал провалившихся Мхитаряна с Абрахамом. Куда полезнее оказались 18-летний Феликс Афена-Гьян и бывший игрок "россонери" Эль-Шаарави, чей гол возродил интригу в компенсированное время. "Джаллоросси" едва не вырвали ничью, но гостей выручил Чиприан Татарушану. К игре румынского голкипера хватало вопросов, понятно, что с Меньяном ему не конкурировать, но сейчас он набрал-таки форму и выручил в самый нужный момент.

После матча говорили не столько о футболе, сколько о решениях арбитра. Общее мнение: Мареска отсудил некачественно. Вопрос лишь, насколько его решения помогли Милану. Пенальти на Ибрагимовиче, скорее, был, но почему тогда не дали 11-метровый за фол Кьера на Пеллегрини? Эпизод был крайне похож на фол Думфриса на Алексе Сандро в концовке матча Интер – Ювентус. С другой стороны, миланская "Гадзетта" считает несправедливой вторую жёлтую для Тео, который не шёл в подкат, а упал под ноги Пеллегрини. Теперь Эрнандес пропустит миланское дерби.

Настоящее южное дерби

Не менее горячо было в Салерно, куда приехал Наполи. Эта встреча имела особенный подтекст, ведь матчи Салернитаны с Наполи – региональное дерби, оба клуба представляют Кампанию. Команды не играли между собой долгих 17 лет, причём статистика удивительным образом на стороне номинально более скромных "морских коньков". Наполи до минувшего тура побеждал на Стадио Ареки только один раз за 12 матчей, и то в Кубке Италии. Так совпадало, что пересечения выпадали на исторические отрезки, когда "партенопеи" были в глубоком кризисе, но особенный настрой Салернитаны не подлежит сомнениям.

Уровень нынешних команд принципиально разнится, но хозяева, поддерживаемые своей бешеной публикой, устроили фаворитам настоящую войну. Целый час игрового времени Салернитана успешно отбивалась, тем более что Наполи поберёт Инсинье и Осимхена, у которых небольшие повреждения. Впереди по старой памяти играл Мертенс, но бельгиец сейчас не в лучшей форме, да и против "автобуса" требовались иные рецепты – например, габаритный Петанья. Сразу же после его выхода неаполитанцы забили, но интрига на этом отнюдь не завершилась.

До финального свистка команды обменялись удалениями, причём красная для Кулибали стала прологом решающего эпизода встречи. Хозяева заработали опаснейший штрафной, исполнять который взялся, конечно же, Франк Рибери. За несколько секунд до удара озарение снизошло на Джованни Ди Лоренцо, который рванул на линию ворот, заняв место возле штанги. Именно в тот угол закрутил мяч Рибери, Оспина не дотягивался, но основной игрок чемпионской сборной Италии выручил Наполи, головой вынеся мяч с линии ворот. Отметим, что Ди Лоренцо ещё и в голе Наполи поучаствовал.

Эмоции Лучано Спаллетти после матча не дадут соврать: эта победа над аутсайдером – далеко не рядовая. В конце концов, это первый, исторический успех Наполи на этом стадионе в матче чемпионата.

Характер Аталанты

Аталанта с Лацио, как и ожидалось, выдали яркий результативный матч. Ближе к победе были римляне (отметим уместное решение Сарри выпустить центрхава Данило Катальди), но команде из Бергамо удалось проявить характер и вырвать ничью: забивала "Богиня" в компенсированное время сначала к первому, а затем и ко второму тайму. Результат, впрочем, достаточно справедлив. Команды показывали равный футбол, а до второго гола хозяева упустили несколько приличных шансов.

Отличную форму набрали Педро и Дуван Сапата. Испанец при Маурицио Сарри хорош, как в лучшие барселонские годы. Дело не только в голах или сольных проходах (с чего начался второй гол Лацио): Педро динамично носится по всему полю, успевает играть в отборе и разгоняет атаки. Так можно и в сборную вернуться. Что же касается Сапаты, то он после скомканного начала сезона вошёл в привычную бомбардирскую колею и начинает забивать в каждом матче. Этот тур в принципе получился "форвардским", из-за чего колумбийцу не нашлось место в символической сборной (не убирать же Ибрагимовича или Влаховича с его хет-триком?), но парадоксальным образом он заслуживает номинации на лучшего игрока.

Руслан Малиновский вышел на замену, отличиться не сумел, зато поучаствовал во втором голе Аталанты – именно после его навеса в штрафную Демирал скинул мяч на подключившегося Де Рона. Ждём Руслана в основе на игру с МЮ в Лиге чемпионов? Болельщики Аталанты явно не будут против, недаром на трибунах стадиона в Бергамо виднелся украинский флаг.

Двадцать семь ударов

Виктор Коваленко отыграл все 90 минут, но позитив для него на этом закончился: Специя без шансов уступила на Артемио Франки. Разгром был тотальным, и дело даже не в цифрах на табло. Впечатляет статистика ударов по воротам – 27:3 в пользу Фиорентины. Трижды отличился Душан Влахович, которому усердно создавали моменты Сапонара и компания. Принципиальный успех для Винченцо Итальяно, в прошлом сезоне тренировавший как раз-таки Специю. Свою экс-команду он разобрал по косточкам.

Интер переиграл Удинезе благодаря дублю Хоакина Корреа, вышедшего с первых минут — Лаутаро Мартинеса берегут на ключевой матч ЛЧ в Тирасполе. Аргентинец оправдал доверие Индзаги, который пока успешно ротирует состав – в который уже раз проявляют себя игроки запаса, которым доверяют место в основе. Итог матча справедлив, "нерадзурри" имели все шансы забить ещё в первом тайме, но Удинезе спасал Марко Сильвестри, экс-голкипер Вероны. Похоже, от вратарских перемещений Муссо – Сильвестри – Монтипо выиграла каждая из команд.

Торино уверенно обыграл Сампдорию. "Гранатовые" недобрали очков в стартовых тура из-за сложного календаря, но сейчас ожидаемо прибавляют. Наконец-то забил Белотти, который пока чаще выходит на замены – может быть, сейчас он добавит уверенности? Не впечатляет и другая генуэзская команда – матч с Дженоа с Венецией смотрелся как игра типичных борцов за выживание. Вот Эмполи, напротив, уверенно держится в середине таблицы: тосканцы переломили ход неудачно складывавшегося матча против Сассуоло, донельзя огорчив своего экс-тренера Дионизи – "нероверди", обыграв Ювентус, провалились в следующем туре. Наконец, Болонья в понедельничном матче уверенно разобралась с Кальяри. Пока что решение островитян назначить Вальтера Мадзарри себя не оправдывает.

Лучший гол тура

Шимон Журковски (Эмполи)

Златан Ибрагимович (Милан)

Душан Влахович (Фиорентина)

Хоакин Корреа (Интер)

Джованни Симеоне (Верона)

Юмор

Краткий итог этого тура:



Эти ребята с восьмого места:

События тура в антураже Хэллоуина: