Италия

Опытный голкипер останется в клубе еще на два сезона.

Соглашение между 34-летним голкипером Андреа Консильи и итальянским Сассуоло было рассчитано до конца текущего сезона, однако длительный опыт отношений между сторонами благоприятствовал тому, что уже стороны вновь готовы поставить подпись под очередным продлением контракта.

Итальянский страж ворот присоединился к "нероверди" осенью 2014 года, совершив трансфер из бергамаской Аталанты, и с тех пор является незаменимой частью коллектива.

В частности, в текущем сезоне он провел уже 11 матчей, два из которых завершил без пропущенных мячей, а в остальных получил 15 голов в свои ворота.

Новый трехлетний контракт Консильи будет рассчитан до лета 2024-го года, когда голкиперу исполнится 37 лет.