Украинский хавбек начнет поединок Серии А с первых минут.
Виктор Коваленко, Getty Images
06 ноября 2021, 15:16
В рамках 12-го тура итальянской Серии А Специя примет на своем поле Торино.
Главный тренер хозяев Тиагу Мотта определился со стартовым составом своей команды на данное противостояние, в котором нашлось место центральному полузащитнику Виктору Коваленко.
25-летний украинец начнет поединок против туринского клуба с первых минут.
Состав Специи:
Состав Торино:
Напомним, матч Специя — Торино состоится сегодня, 6 ноября, в 16:00 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.