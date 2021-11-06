Италия

Украинский хавбек записал на свой счет еще одно результативное действие в Серии А.

В рамках 12-го тура итальянской Серии А Специя принимает на своем поле Торино.

Голов в данном противостоянии пришлось ждать аж до 58-й минуты, пока Якопо Сала не вывел хозяев вперед.

Ассистировал 29-летнему итальянцу полузащитник Виктор Коваленко. Для украинца это результативное действие стало третьим в шести матчах текущего сезона Серии А (1 гол и 2 ассиста).

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