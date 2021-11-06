Италия

Наставник Наполи оценил выступления своего подопечного.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти поделился мыслями об игре своего подопечного Виктора Осимхена.

Итальянский специалист считает, что игра нигерийца похожа на великих в прошлом футболистов.

"Он похож на Веа, возможно, не так силен в плане техники, но он игрок такого же качества. Он также напоминает мне ван Бастена. Осимхен молод и может достичь такого же уровня", — приводит слова Спаллетти Football Italia.

В текущем сезоне Осимхен принял участие в 12-ти поединках Наполи во всех турнирах, в которых футболист сумел забить 9 мячей, а также отдать 2 голевые передачи.

Следующий матч Наполи проведет против Вероны в рамках 12-го тура итальянской Серии А в воскресение, 7 ноября в 19:00.