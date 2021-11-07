Наставник Ромы прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А.
жозе моуриньо, getty images
07 ноября 2021, 16:53
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в матче с Венецией (2:3).
Наставник римлян считает, что его команда должна была выигрывать этот поединок.
"Мы создали массу голевых моментов и множество раз были близки к голу. Я не знаю, как можно было столько моментов создать, а забить всего дважды.
В третьем голе была неверная интерпретация возможного офсайда. Пенальти я не намерен комментировать, чтоб никто не говорил, что я жалуюсь на решения судей. Этот сезоне будет переходным, впереди же у нас три года, чтобы построить ТОП-клуб. К тому же, за первую команды начинают играть футболисты молодежного состава — это тоже нужно учитывать", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.
Следующий матч Рома проведет против Дженоа Андрея Шевченко после перерыва на матчи сборных. Игра состоится 21 ноября.
Венецию в тот же день ожидает непростой выезд в Болонью.