Италия

Завершились два матча чемпионата Италии.

В рамках 12 тура итальянской Серии А завершились два поединка.

Удинезе в домашнем матче сумел переиграть Сассуоло со счетом 3:2.

а хозяев голами отметились Делофеу, Бето и автогол записал на свой счет Фраттези. У гостей забивали Берарди и Фраттези.

Удинезе - Сассуоло 3:2

Голы: Делофеу, 8, Фраттези (АГ), 39, Бето, 51 — Берарди, 15, Фраттези, 28

Удинезе: Сильвестри, Молина, Перес, Нюйтинк, Родриго Бекао, Самир (Удоджи, 36), Арслан (Макенго, 16), Уолас, Перейра, Бету (Саксесс, 88), Деулофеу.

Сассуоло: Консильи, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Маньянелли (Матеус Энрике, 71), Фраттези (Харруи, 87), Траоре (Скамакка, 71), Дефрель, Берарди, Распадори.

Предупреждения: Арслан, Феррари, Мюльдюр, Консильи, Бету , Макенго.

В параллельном поединке Сампдория в домашних стенах уступила Болонье со счетом 1:2.

Сванберг вывел вперед гостей. Второй гол Болоньи на свой счет записал Арнаутович. У хозяев поля результативным ударом отличился Торсбю.

Сампдория — Болонья 1:2

Голы: Торсбю, 77 - Сванберг, 47, Арнаутович, 78

Сампдория: Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 85), Йосида, Колли (Шабо, 73), Ауджелло (Мурру, 84), Кандрева, Аскильдсен (Чьерво, 68), Экдаль, Торсбю, Габбьядини (Торрегросса, 68), Капуто.

Болонья: Скорупски, де Сильвестри (Ольсен, 46), Медель, Сумаоро, Теате, Хики, Сориано (Мбайе, 83), Сванберг, Домингес (Бинкс, 83), Арнаутович, Барроу (Сансоне, 76).

Предупреждения: Хики, Габбьядини, Колли.