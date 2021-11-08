Италия

Специалист прилетает в Италию восьмого числа.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко восьмого ноября прилетит в Геную, где ему предстоит познакомиться с командой. Об этом сообщает Buon Calcio a Tutti.

Мауро Тассотти, ассистент украинского специалиста, уже прибыл на клубную базу и знакомиться с клубной инфраструктурой.

Шевченко во вторник, девятого ноября, проведет первую тренировку с футболистами. Также ему предстоит презентация на стадионе Луиджи Феррарис.

Ожидается, что помимо Тассотти, в тренерский штаб Шевченко войдут Луиджи Ночентини и Андреа Малдера, хорошо известные по разбое в сборной Украины.

Напомним, Шевченко подписал с Дженоа контракт на три года, до лета 2024 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.