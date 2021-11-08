Специалист прилетает в Италию восьмого числа.
Андрей Шевченко, Getty Images
08 ноября 2021, 12:26
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко восьмого ноября прилетит в Геную, где ему предстоит познакомиться с командой. Об этом сообщает Buon Calcio a Tutti.
Мауро Тассотти, ассистент украинского специалиста, уже прибыл на клубную базу и знакомиться с клубной инфраструктурой.
Шевченко во вторник, девятого ноября, проведет первую тренировку с футболистами. Также ему предстоит презентация на стадионе Луиджи Феррарис.
Ожидается, что помимо Тассотти, в тренерский штаб Шевченко войдут Луиджи Ночентини и Андреа Малдера, хорошо известные по разбое в сборной Украины.
Напомним, Шевченко подписал с Дженоа контракт на три года, до лета 2024 года.
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