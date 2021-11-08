Италия

Нападающий Милана поделился мыслями о своем физическом состоянии.

Форвард Милана Златан Ибрагимович прокомментировал свое "футбольное долголетие" заявив, что ему еще далеко до ухода из большого футбола.

40-летний швед считает, что его физиотерапевт отлично справляется со своей работой.

"Я еще не решил, когда наступит день моего завершения карьеры. Пока я буду востребован — я буду играть. В прошлом сезоне у меня больше травм, чем обычно, ведь я выкладывался на все 100%. После 30 лет физическая боль не проходит — ты просто привыкаешь к этому состоянию.

В Милане есть физиотерапевт, который следит за мной 24 часа в сутки. Как только я чувствую что-то неладное — он тут же начинает лечение. Он большой профессионал", — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 8 матчей за Милан во всех турнирах, в которых сумел забить 3 мяча, а также отдать 2 голевые передачи.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Швеции, где команда готовится к матчу с Грузией в рамках отбора на ЧМ-2022.