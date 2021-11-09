Италия

Football.ua разобрал центральный поединок тура в чемпионате Италии.

Очное противостояние Милана и Интера не выявило победителя. Впервые за последние восемь миланских дерби, матч завершился вничью. До этого, с апреля 2018 года непременно, кто-то выходил победителем, как правило, это были "неро-дзурри". Милан выигрывал лишь в одном матче, в первом круге прошлого сезона.

Перед отчетной встречей Милан имел определенные кадровые проблемы. Стефано Пьоли не мог рассчитывать на дисквалифицированного Тео Эрнандеса и травмированного Романьоли, Маньяна и Кастильехо. У Интера лазарет был пуст. К отсутствию в строю Кристиана Эриксена уже давно все привыкли.

Обе команды сыграли по своим базовым схемам. Милан поддерживал структуру 4-2-3-1 со Златаном на острие атаки, а Интер действовал по формации 3-5-2.

Милан — Интер – 1:1 (1:1)

Голы: Де Врей (автогол), 17 — Чалханоглу (пен.), 11.

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 46) — Тонали (Беннасер, 71), Кессье — Диас (Салемакерс, 59), Крунич, Леао (Ребич, 59) — Ибрагимович.

Интер: Ханданович — Дармиан (Думфрис, 75), Шкриняр, Де Врей, Бастони (Димарко, 83), Перишич — Брозович, Барелла (Видаль, 67), Чалханоглу — Джеко (Корреа, 75), Лаутаро (Санчес, 83).

Предупреждения: Балло-Туре.

Удары (в створ) – 16(4):13(3)

Удары из штрафной – 10:8

Удары после стандартов – 4:2

Удары головой – 0:1

Владение – 50,6%:49,4%

Точность передач – 83%:80%

Передач подряд – 4:4

Длинные передачи – 38:57

Короткие передачи – 392:371

Кроссы – 15:23

Ключевые передачи – 10:8

Передачи в первую треть – 91:109

Передачи во вторую треть – 210:175

Передачи в финальную треть – 129:144

Дриблинг (успешный) – 22(12):10(5)

Выносы – 19:19

Офсайды – 0:1

Фолы – 16:11

Этот матч трудно оценивать однозначно. Слишком разными получились отдельные игровые отрезки. Были периоды, когда команды поочередно владели подавляющим преимуществом, временами игра была относительно равной. Но, в целом, до замен Пьоли, Интер контролировал игру. Тем удивительнее был контраст, который мы наблюдали в течение последних 10-15 минут матча. Свежие футболисты Милана перевернули ситуацию на поле. Особенно эффективными были действия Салемакерса, Беннасера и Ребича. Замены Индзаги, наоборот ослабили Интер. С 80 минуты номинальные хозяева владели мячом 68% игрового времени и превзошли оппонентов по ударам – 9:0! Именно ударная концовка и выровняла многие итоговые статистические показатели, которые до 80 минуты были явно не в пользу Милана.

Относительно показателей активности в горизонтальных зонах, обе команды действовали достаточно сбалансировано, но больше атаковали через свой правый фланг.

Милан с первых минут завладел мячом, а Интер оборонялся структурой 5-3-2 и преуспел в прессинге, который привел к заработанному и реализованному пенальти. "Россо-нери" быстро ответили голом со стандарта.

Команда Индзаги надежно действовала в позиционной обороне и в основном через длинные передачи на Джеко и Мартинеса выходила в быстрые атаки. Один из таких выходов, когда Джеко зацепился за мяч и отдал на Чалханоглу, завершился вторым пенальти. Турецкий легионер Интера, который еще в прошлом сезоне был одним из лидеров Милана, бросил в динамике в прорыв Дармиана и тот заставил Балло-Туре сфолить на себе в штрафной. У Чалханоглу, который, на мой взгляд, был лучшим в составе номинальных гостей, был шанс стать главным героем дерби, но второй одиннадцатиметровый пробил не он, а Мартинес. В принципе, аргентинец пробил неплохо, но Тэтэрушану совершил главный сейв матча. Хотя, конкуренцию ему вполне может составить Балло-Туре, который в конце первого тайма на линии ворот заблокировал удар Бареллы.

Это был матч упущенных возможностей для Интера. При этом, Пьоли заменами перевернул игру. Возможно, главный тренер Милана ошибся с выбором стартового состава, кто знает, как бы проходила игра, если бы игроки усилившие игру во втором тайме, вышли с самого начала?

В принципе, игра не изобиловала гениальными тактическими ходами. Но, разумеется, интересные моменты в структурах обеих команд были. В первую очередь, нужно отметить активные и систематические подключения в позиционные атаки своей команды Бастони и Шкриньяра. Крайние центральные защитники часто создавали численное равенство или перевес в зоне взаимодействий на половине поля соперника.

У Милана интересной была структура короткого розыгрыша мяча в первой фазе позиционных атак. Центрбеки занимали максимально широкие позиции, а Калабрия, как правило, поднимался выше, чем левый фулбек.

Оба тренера начинали свои послематчевые пресс-конференции с философских рассуждений о наполовину полном или пустом стакане. Стефано Пьоли занял позицию оптимиста, Симоне Индзаги, соответственно – пессимиста. Исходя, из того, как складывалась игра, с обоими специалистами трудно не согласиться.

В целом, главный тренер Милана был удовлетворен, как игрой, так и результатом: "Стакан наполовину полон. Мы хотели победить Интер, но было тяжело. Мы показали, что сильный духом коллектив. Да, в первом тайме у нас не все получалось, но мы хорошо смотрелись во второй половине игры.

Эпизод с пенальти? Глупейшая ошибка от нас. Но мы продолжали играть в свой футбол и сумели перевернуть игру. Наши игроки могли бы чаще играть на Ибрагимовича, но справедливости ради нужно отметить, что мы боролись за каждый мяч и не уступали.

Мне понравилось, как мы действовали в атаке. В обороне команда сыграла неплохо, в частности, в эпизодах, когда Джеко и Лаутаро пытались обыграть один в один" — заявил после матча Пьоли.

Симоне Индзаги был более критичным: "Стакан наполовину пуст, потому что у нас было так много шансов и мы не забили пенальти, поэтому, на мой взгляд, мы заслужили гораздо большего.

Нам противостояла отличная команда, которая заслуженно возглавляет таблицу, мы отстаем от нее с точки зрения прогресса, но есть время, чтобы вернуться в нужное русло, и такие выступления вселяют в нас уверенность.

В последних шести играх мы сыграли вничью с Ювентусом и Миланом, когда, вероятно, заслужили победу. Милан и Наполи сохраняют замечательный темп, но впереди еще долгий путь, и мы на высоте".

Милан продолжает брать очки в матчах, которые складывались для него не лучшим образом. Команда Пьоли владела тотальным преимуществом в концовке матча, но Интер имел отличные возможности, чтобы закрыть матч задолго до его финального отрезка. Действующие чемпионы большую часть игрового времени доминировали и диктовали свои условия, систематически создавая голевые моменты. Один нереализованный пенальти Мартинесом чего стоит? Наверняка, Индзаги пожалел, что второй одиннадцатиметровый исполнял не Чалханоглу.

Вряд ли Милан располагает ресурсами для усиления игрового потенциала, а с тем уровнем, который команда демонстрирует в последнее время, она явно перебрала очков в чемпионате. Не сомневаюсь, что вскоре фортуне наскучит компания "россо-нери" и команда Пьоли начнет терять позиции. Результаты Милана не соответствуют его уровню игры. Лига чемпионов тому подтверждение.

Касательно Интера, на мой взгляд, команда Симоне Индзаги планомерно развивается. Даже после ухода Конте и Лукаку, "неро-дзурри" располагают достаточно солидным кадровым потенциалом для претензий на Скудетто, но пока проект Индзаги не отличается стабильностью, как на турнирной дистанции, так и по ходу отдельных матчей. Интер выдавал хорошие отрезки в противостоянии с Лацио и Ювентусом, но в итоге не сумел добиться победы. В матче с Реалом в Лиге чемпионов, "интеристи" также продолжительный период времени переигрывали оппонента. Но в итоге, проиграли.

В 12 туре Серии А, после международной паузы Милан на выезде сыграет с крепкой Фиорентиной, а Интер ждет очередной экзамен. Команда Симоне Индзаги сойдется в очном противостоянии с еще одним лидером – Наполи Лучано Спаллетти.