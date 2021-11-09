Французский футболист заинтересован в возможном трансфере.
ромэйн фавр, getty images
09 ноября 2021, 10:25
Милан начинает свою работу по поиску усиления команды на трансферном рынке.
Одним из таких вариантов боссы клуба видят полузащитника Бреста Ромейна Фавра. По информации Фабрицио Романо, Паоло Мальдини уже связывался с 23-летним футболистом для обсуждения возможности переезда молодого игрока.
"Когда тебе звонил Мальдини — это нечто особенное. Я думаю, я готов к игре за Милан. Я смотрел Дерби и хотел быть там", — так прокомментировал футболист эту информацию La Gazzetto dello Sport.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 13 млн евро. Контракт Фавра с Брестом рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Фарв принял участие в 12-ти поединках Бреста в Лиге 1, в которых забил 4 мяча, а также отдал 4 голевые передачи.