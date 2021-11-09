Италия

Французский футболист заинтересован в возможном трансфере.

Милан начинает свою работу по поиску усиления команды на трансферном рынке.

Одним из таких вариантов боссы клуба видят полузащитника Бреста Ромейна Фавра. По информации Фабрицио Романо, Паоло Мальдини уже связывался с 23-летним футболистом для обсуждения возможности переезда молодого игрока.

"Когда тебе звонил Мальдини — это нечто особенное. Я думаю, я готов к игре за Милан. Я смотрел Дерби и хотел быть там", — так прокомментировал футболист эту информацию La Gazzetto dello Sport.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 13 млн евро. Контракт Фавра с Брестом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Фарв принял участие в 12-ти поединках Бреста в Лиге 1, в которых забил 4 мяча, а также отдал 4 голевые передачи.