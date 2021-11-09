Италия

Нападающий Вероны провел феноменальный октярбь.

Форвард Вероны Джованни Симеоне признан игроком месяца Серии А в октябре.

Футболист провел 5 матчей в прошлом месяце, в которых сумел отличиться семью забитыми мячами.

Всего же на счету сына наставника Атлетико Диего Симеоне 9 голов в 11 матчах Серии А. По этому показателю Симеоне уступает лишь форварду Лацио Иммобиле (10 мячей).

Следующий матч в рамках Серии А Верона проведет 22 ноября против Эмполи.