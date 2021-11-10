Италия

В Турине всерьез настроены заполучить талантливого исполнителя.

Новость о том, что французский Монако на 30% (с 60 млн евро до 40 млн евро) снизил цену на своего 21-летнего полузащитника Орельена Тчуамени, сразу же активизировала и без того значительный интерес среди клубов, которые претендуют на данного молодого исполнителя.

Среди них — туринский Ювентус, который налаживал контакты с "монегасками" еще прошлым летом, однако поставил переговоры на паузу, когда сумел подписать полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли.

Тем не менее, как утверждает итальянский журналист Николо Скира, "зебры" не намерены затягивать с повторным предложением в адрес французского клуба, и уже установили Тчуамени в качестве своей главной трансферное цели для усиления линии полузащиты на ближайшее зимнее трансферное окно.

Ожидается, что Ювентус предложит Монаку аренду игра с последующим обязательством выкупа при достижении определенных условий.

Отметим, что в текущем сезона на счету Тчуамени уже 20 сыгранных матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

С момента перехода в Монако из Бордо за 18 млн евро зимой 2020 года, Орельен отыграл 65 игр, в которых отличился пятью результативными ударами и еще четыре раза отдавал голевые пасы.