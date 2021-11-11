Италия

Итальянский клуб уже успел провести первый раунд переговоров.

Итальянский Милан продолжает работать на трансферном рынке не только ради необходимости поиска футболистов для усиления текущего состава, но также и не прочь найти подходящих под философию клуба молодых исполнителей, которые в последствии будут набираться опыта в структуре "россонери".

Одним из таких стал 16-летний нападающий немецкого Аугсбурга Дженан Пейчинович, который еще даже не имеет своего персонального футбольного агента, однако является одним из наиболее перспективных воспитанников академий мюнхенской Баварии и Аугсбурга в своей возрастной категории.

На данный момент, юный форвард, с ведущей левой ногой, проводит последний год своего действующего контракта в молодежной команде Аугсбурга среди юношей возрастом до 17 лет, и уже следующим летом станет свободным агентом, чем и желает воспользоваться Милан ради подписания с ним соглашения.

Основным конкурентом "красно-черных" в борьбе за этот трансфер считается леверкузенский Байер.