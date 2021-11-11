Италия

Покупатель акций миланского клуба уже известен.

Финансово-холдинговая компания Rothschild & Co, с активами в более 15 млрд евро, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов, намерена в ближайшее время помочь миланскому Интеру выйти из критической финансовой ситуации.

Сделать это предполагается с помощью выпуска дополнительной облигации на сумму в 400 млн евро с пятилетним сроком погашения.

Итальянская пресса не спешит раскрывать подробные детали этой сделки, ограничиваясь лишь общей информацией о том, что "подобный транш сумеет гарантировать спокойствие "змеям" в плане ликвидности на ближайшие несколько месяцев".

Стоит отметить, что "нерадзурри" завершили прошлый футбольный год с рекордным негативным показателем баланса бюджета на уровне 245,6 млн евро, а текущий сезон боссы Интера намерены закрыть на отметке в -100 млн евро.

Если сделка в конечном итоге состоится, то Rothschild & Co присоединятся к инвестиционному банку Goldman Sachs в процессе выпуска двух краткосрочных облигаций на общую сумму в 375 млн евро со сроком погашения в декабре 2022 года, ради спасения финансового положения Интера.

Отмечается, что удачная в плане баланса минувшая летняя трансферная кампания, а также потенциальный успешный займ, должен вывести "змей" на приемлемый уровень ликвидности, что позволит им в дальнейшем избежать проблем, подобных старту текущего сезона, когда чемпион Италии рисковал быть не допущенным к участию в Серии А.