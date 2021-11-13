Италия

"Нерадзурри" намерены сократить свою зарплатную ведомость.

Интер планирует продлить сотрудничество с голкипером Самиром Хандановичем и полузащитником Иваном Перишичем, чьи контракты истекают в конце текущего сезона, но при этом сделав это на своих условиях.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство "нерадзурри" намерено сократить свою зарплатную ведомость, поэтому обоим футболистам будут предложены финансовых условиях практически вдвое хуже, чем они имеют сейчас.

37-летний Ханданович по нынешнему контракту зарабатывает в Интере 3,5 миллионов евро в год, не считая бонусов, тогда как годовой оклад 32-летнего Перишича составляет 5 миллионов евро.

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