Италия

Камерунский хавбек продолжит выступать в Серии А.

Наполи принял решение подписать на постоянной основе опорного полузащитника Андре Замбо-Ангисса, права на которого принадлежат лондонскому Фулхэму.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство неаполитанцев решило активировать пункт о возможности полноценного трансфера, который прописан в арендном соглашении между клубами.

Ожидается, что камерунец подпишет с клубом Серии А полноценный контракт до лета 2026 года.

В текущем сезоне Замбо-Ангисса провел за Наполи 17 поединков во всех турнирах, в которых он заработал 4 предупреждения.

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