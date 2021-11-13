Камерунский хавбек продолжит выступать в Серии А.
Андре Замбо-Ангисса, getty images
13 ноября 2021, 15:25
Наполи принял решение подписать на постоянной основе опорного полузащитника Андре Замбо-Ангисса, права на которого принадлежат лондонскому Фулхэму.
Как сообщает журналист Николо Скира, руководство неаполитанцев решило активировать пункт о возможности полноценного трансфера, который прописан в арендном соглашении между клубами.
Ожидается, что камерунец подпишет с клубом Серии А полноценный контракт до лета 2026 года.
В текущем сезоне Замбо-Ангисса провел за Наполи 17 поединков во всех турнирах, в которых он заработал 4 предупреждения.
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