Италия

Форвард будет стараться вытащить итальянский коллектив со дна Примаверы.

Юношеская команда Милана среди футболистов возрастом до 19 лет терпит бедствие в рамках итальянской Примаверы, после восьми сыгранных поединков набрав всего пять очков, в результате чего расположившись на предпоследней, семнадцатой, строчке турнирной таблицы.

Федерико Джунти не справляется с достаточно талантливым набором игроков, однако руководство "россонери" не спешит с ним расставаться, вместо этого продолжая подпитывать команду новыми кадрами.

Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, Милан успешно провел переговоры с Боргосезией из Серии D относительно их 18-летнего нападающего Боба Мерфи Оморегбе, который за 100 тыс. евро компенсации перейдет в состав юношеской команды "красно-черных" в январе.

Отмечается, что контракт был подписан сроком на три года.

В текущем сезоне итальянский форвард нигерийского происхождения забил четыре гола в 11 сыгранных матчах (936 минут).