Италия

Итальянский клуб не намерен отказывать от переговоров со своим футболистом.

Прогресс португальского нападающего итальянского Милана Рафаэля Леау не обходится без внимания руководство "россонери", которое выражает полную готовность к тому, чтобы вознаградить игрока за рост статистических показателей обновленными условиями действующего соглашения.

На данный момент, 22-летнего футболиста и "россонери" связывает отношениями сделка до 2024 года включительно, однако, несмотря на этот факт, Милан хочет договориться с представителями Леау о продлении контракта еще на два сезона.

Взамен, "красно-черные" предлагают увеличить зарплату своему исполнителю чуть больше чем вдвое — с 1,8 млн евро до 3,7 млн евро в год.

Агент Леау, Жоржи Мендес, на данный момент взял паузу в переговорном процессе, дабы обсудить со своим клиентом новую информацию по возможной сделке.

Тем временем, португальский нападающий в 16 матчах нового сезона уже успел отметиться пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами, а портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.