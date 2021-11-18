Италия

Защитник рассказал о трансформациях внутри клуба после прихода наставника.

Итальянский центральный защитник Маттиа Кальдара, на данный момент выступающий на правах аренды из Милана в Венеции, рассказал журналистам историю его взаимоотношений с главным тренером бергамаской Аталанты Джан Пьеро Гасперини во времена выступлений в составе "оробичи".

Уроженец Бергамо играл за клуб из своего родного города фактически с малых лет, пройдя через его академию, однако совершив исходящий трансфер летом 2021 года, по итогу нескольких попыток получить игровую практику в различных клубах Серии А.

"Я помню, как Гасперини пришел в свой первый день на нашу базу, и сказал, что это место стоит Ferrari, но его используют как FIAT 500.

Никто из присутствующих и близко не думал тогда в подобном ключе, однако Мистер что-то видел. Затем, начались трансформации менталитета, которые проходили совершенно неосознанно.

После каждой победы он говорил нам: "Безопасность игры в обороне не является нашей главной целью. Он неоднократно подкидывал в раздевалке мотивирующие фразы вроде слов Майкла Джордана о постоянных неудачах, и в конечном итоге Аталанта под евро руководством стала такой, какой мы ее видим сейчас.

Мы стали другими прямо у всех перед носом. У нас было мало опыта игры в Серии А, однако со временем мы превратились в претендента на чемпионство.

Помню, что мы поставили стол для пинг-понга посреди раздевалки для того, чтобы игроки приходили за полтора часа до начала тренировки, и проводили грандиозные турниры по этой игре.

Именно это и сплотило нас как одну большую семью, обеспечив рост всей команде. Мы начали понимать друг друга с полуслова. Такая атмосфера действительно редко встречается", — подытожил футболист.

Отметим, что Гасперини провел уже 255 матчей во главе Аталанты (134 победы, 64 ничьи и 57 поражений), за которые его команда забила 510 голов и пропустила при этом 309 мячей в свои ворота.

На данный момент "Богиня" идет четвертой в турнирной таблице Серии А, набрав после 12 сыгранных поединков 22 очка.