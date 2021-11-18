Италия

Защитник уже сейчас является одним из лучших футболистов на своей позиции в мире.

Левый защитник итальянского Милана Тео Эрнандес демонстрирует выдающийся прогресс на протяжении двух последних сезонов, поэтому совершенно не удивляет тот факт, что его нынешний клуб намерен приложить всевозможные усилия ради того, чтобы сохранить талантливого исполнителя в коллективе.

Действующее соглашение игрока с "россонери" завершается лишь летом 2024 года, однако Милан уже сейчас хочет не только обновить этот документ, но и при этом существенно увеличить заработную плату 24-летнему футболисту.

Итальянские СМИ отмечают, что Тео сейчас получает 1,5 млн евро за сезон, в то время как по новому трудовому договору ему собираются предложить уже 3 млн евро, однако Милан в последствии сможет согласиться и на 4 млн евро, которые запрашивают агенты футболиста.

Напомним, что воспитанник школы мадридского Атлетико переходил в Милан из стана мадридского Реала летом 2019 года за сумму отступных в 21,5 млн евро, после чего провел уже 93 поединка в составе "красно-черных" по 16 раз забивав и отдавав голевые передачи.