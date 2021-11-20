Италия

Команда Массимилиано Аллегри добыла важную победу в тяжелейшем матче на Стадио Олимпико.

В рамках 13 тура итальянской Серии А римский Лацио на Стадио Олимпико принимал туринский Ювентус.

Команды вышли в боевых составах на игру, но потери некоторых исполнителей были заметны. У Ювентуса из тех, кто играет регулярно, не было Дибалы и Кьеллини. Но вот отсутствие Иммобиле у хозяев сильно сказалось на их игре.

Лацио с первых минут понесся вперед и старался заставить ошибаться защитников гостей. Но прострелы в штрафную то с левого, то с правого флангов результата никакого не приносили. Ювентус, в свою очередь, очень грамотно играл в обороне, сбивая темп атак.

На 22 минуте первая атака “старой сеньоры” завершилась назначением 11-метрового удара. После передачи с левого фланга, Мората мяч принял, а Катальди подкатился очень неудачно и снес испанца. Арбитр сначала не воспринял эпизод всерьез, но после пошел смотреть VAR. К мячу подошел Бонуччи и пробил сильно в правый верхний угол ворот Рейны – 0:1.

Лацио попытался сразу отыграться. Лидер хозяев Милинкович-Савич несколько раз беспокоил Щесны, но его удары не были опасными для польского голкипера. Но и Ювентус не собирался отсиживаться в обороне и организовал несколько опасных ситуаций. Сначала бил Мората через себя, а после и Кулусевски. В обоих эпизодах мяч в сетке не оказался.

Во второй половине встречи Лацио также старался контролировать мяч и играть так, как подобает хозяевам поля. Но редкие контрвыпады гостей были очень опасны. На 50 минуте счет был обязан становиться 0:2. И Бонуччи был обязан оформлять дубль, но после суматохи в штрафной мяч он в ворота не переправил с очень выгодной позиции.

От Лацио вообще не было никакого конструктива. Команда бежала, старалась, но очень долго думала, как же завершить свой момент. Защитники Ювентуса читали и с легкостью перехватывали передачи.

На 75 минуте Мойзе Кин, заменивший Альваро Морату, имел момент. После подачи слева итальянский форвард головой пытался переправить мяч в ворота, но парашют опустился за перекладиной. Первый хороший момент у Лацио появился лишь на 80 минуте. Милинкович-Савич с нескольких метров мог переправить мяч в ворота, но и тут не повезло — серб не попал по "круглому", и Щесны его забрал в руки. Всего однажды Лацио пробил по воротам за матч.

На 82 минуте "орлы" сами привезли себе проблемы. Пепе Рейна в штрафной после суматохи сбил Кьезу. Сыграл он не в пределах правил и арбитр вновь указал на 11-метровый. К мячу, уже по традиции в сегодняшней игре подошел Бонуччи, и уверенно пробил в правый угол ворот хозяев — 0:2.

В концовке игры опасных моментов команды не создавали, так как силы были на исходе. Уверенная победа Ювентуса в гостях помогла туринцам сравняться с Лацио по набранным очкам (по 21) и пробиться в зону Лиги конференций — на 6 место.

Лацио — Ювентус 0:2

Голы: Бонуччи, 23, 83

Лацио: Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хисай, Луис Альберто, Катальди (Башич, 84), Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи (Мурики, 65), Педро, Фелипе Андерсон (Моро, 75).

Ювентус: Щесны, Бонуччи, Данило (Кулусевски, 15), де Лигт, Пеллегрини, Куадрадо, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 89), Маккенни, Мората (Кин, 74), Кьеза.

Предупреждения: Куадрадо, Хисай, Рейна, Луис Альберто.