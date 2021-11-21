Италия

Выход на замену юного Афена-Гьяна перевернул ход поединка.

Центральным поединком 13-го тура итальянской Серии А по умолчанию являлась игра в Милане между Интером и неаполитанским Наполи, однако все украинские болельщики прекрасно понимали, что они ждали этот игровой день уж точно не ради одного лишь этого поединка. Экс-наставник сборной Украины и один из наиболее талантливых футболистов в истории нашей страны, Андрей Шевченко, в этот день дебютировал на должности главного тренера генуэзского Дженоа, а римская Рома в домашнем поединке стала для него первым соперником на клубном уровне.

И как тут не попытаться отыскать общие страницы во взаимоотношениях украинского специалиста и главного тренера "волков", который по несчастливой случайности избегал долгосрочного прямого противостояния или опыта работы со своим нынешним визави на тренерском мостике, пока тот еще был профессиональным футболистом. Лишь этап на моменте прихода Моуриньо в миланский Интер и обратной аренды Шевченко из Челси в Милан, который продлился в общей сложности около года, позволил им пересечься в одной плоскости. Да и то, украинец сыграл лишь около 10 минут за этот период. В любом случае, как главные тренеры они пересеклись впервые.

Исходя из увиденного в первой половине отчетной игры можно было сделать о том, что у Андрея Шевченко будет еще очень много работы как над кадровым потенциалом его команды, так и над всевозможными компонентами ее игры. Рома смотрелась чуть ли не на две головы выше своих соперников в своем атакующем потенциале, а о попытках Дженоа банально пересечь центр поля мы говорили уж слишком редко. Упоминать о каком-то качественном завершении в данной ситуации не приходится.

"Грифоны" еще и умудрились при этом пропустить первый гол под руководством нового главного тренера, однако точный удар слету от полукруга у штрафной в исполнении Мхитаряна был аннулирован в результате предварительного попадания мяча в руку Абрахаму, на которого изначально и пошла передача Карсдорпа с правого фланга. Рома превосходила соперников в скорости, и это было отчетливо заметно по противостояниям условного Эль Шаарави против условного Мазьелло на флангах.

К слову, данная пара футболистов стала фигурантами эпизода на 28-й минуте, когда прострел нападающего Ромы с левого фланга должен был завершать в центре штрафной Шомуродов, однако запустил мяч высоко над воротами. Моуриньо не особо нервничал по поводу недостаточной агрессивности его команды перед чужой штрафной, поэтому до перерыва не требовал форсировать события, в то время как Андрей Шевченко рассекал пространство у бровки под генуэзским ливнем, как будто сам и закрывал проблемные места в построении своей команды.

Во второй половине матча картина не поменялась практически никоим образом. У Дженоа был единственный шанс забить гол, когда Стураро на 71-й минуте отправился в сетку вместо мяча, так как Эль Шаарави помешал ему замкнуть прострел с левого фланга. В остальное время атаковала исключительно Рома, однако усилий одного лишь Мхитаряна явно не хватало для закономерного завершения комбинаций. Именно поэтому Жозе Моуриньо бросил в бой юного нападающего Феликса Афена-Гьяна, на которого Генрих отдал передачу на правый фланг штрафной на 82-й минуте, а ганец наконец-то пробил Сиригу.

По большому счету, игра на этом была завершена. Шевченко попытался бросить все силы в атаку, напрочь сломав построение собственной команды перенасыщением атакующей линии, что в итоге привело лишь к тому, что Дженоа не смогла доставить мяч к чужой штрафной, и при этом пропустила в контратаке. Все тот же Гьян на последних секундах решился на дальний удар с левого фланга в противоположную девятку, голкипер до него не дотянулся, а дождливый вечер в Генуе украсило выступление загоревшейся талантливой звездочки. Ну, и "Особенный", конечно, угадал с заменой, чего уж греха таить.

В следующем туре генуэзский Дженоа сыграет в гостях у фриульского Удинезе, а римская Рома проведет домашний матч против луганской Зари в Лиге конференций УЕФА, после чего примет Торино уже в рамках Серии А.Дженоа —0:2Афена-Гьян, 82, 90+4Сиригу — Бираски (Бьянки, 84), Васкес, Мазьелло — Сабелли (Гильоне, 84), Ровелла, Бадель (Гальдамес. 90), Стураро (Букса, 90), Камбиассо — Пандев (Эрнани, 63), Экубан.Патрисиу — Карсдорп, Манчини, Кумбулла (Смоллинг, 87), Ибаньес — Эль Шаарави, Пеллегрини (Бове, 90+3), Верету, Мхитарян — Шомуродов (Афена-Гьян, 75), Абрахам.Предупреждения: Камбиассо, Бадель, Сабелли — Верету, Афена-Гьян.