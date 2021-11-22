Завершился матч чемпионата Италии.
игроки торино, getty images
22 ноября 2021, 23:42
В рамках 13 тура итальянской Серии А Торино дома обыграл Удинезе (2:1).
В первом тайме туринский клуб сумел выйти вперед, реализовав свой единственный удар в створ ворот. Автором забитого мяча стал Йосип Брекало на 8 минуте.
Во втором тайме хозяева со старта забили второй мяч. Мяч отскочил в ноги к Бремеру и тому не составило труда протолкнуть его в ворота.
Гости заиграли активнее и на 77 минуте отыграли один мяч. Со штрафного точным ударом отличился Фернандо Форестьери.
Торино - Удинезе 2:1
Голы: Брекало, 8, Бремер, 48 — Форестьери, 77
Торино: Милинкович-Савич, Айна (Синго, 63), Джиджи (Зима, 70), Буонджорно, Бремер, Войвода, Прат (Линетти, 63), Брекало (Пьяца, 82), Лукич, Побега, Белотти (Дзадза, 82).
Удинезе: Сильвестри, Молина, Нюйтинк (Арслан, 59), Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Соппи, 78), Перейра, Пуссетто (Форестьери, 59), Уолас, Деулофеу (Самарджич, 83), Бету.
Предупреждения: Молина, Перейра, Уолас.