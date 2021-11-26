Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал предстоящую игру Серии А.

В 14-м туре итальянской Серии А Ювентус примет на своем поле Аталанту.

Главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри высказался о предстоящей встрече, упомянув также неудачный матч в исполнении Ювентуса в матче с Челси.

"Мы не должны были проигрывать 0:4. Удивительно, но в этой игре в первый тайм мы отыграли лучше, чем в Турине.

Важно забыть эту игру, ведь впереди нас ждет важный месяц. Нам нужно набраться максимум и начинать нужно с Аталанты. Сейчас наша сложность заключается в разнице мячей. Мы забили 18 и пропустили 15. Хорошие команды забивают 25 — 30 мячей при таком количестве пропущенных.

Дибала? Это фундаментальный футболист, который может делать разницу. Я доволен всеми своими футболистами. Посмотрим, что будет завтра", — приводит слова Аллегри сайт Джанлуки Ди Марцио.

Матч Ювентус — Аталанта состоится в субботу, 27 ноября в 19:00.