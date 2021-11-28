Наполи примет Лацио в центральном матче 14-го тура итальянской Серии А. 

Вашему вниманию стартовые составы играющих команд: 

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи — Лоботка, Фабиан, Зьелински — Лосано, Инсинье, Мертенс.

Запасные: Мерет, Марелла, Жуан Жесус, Гулам, Малькюи, Манолас, Демме, Эльмас, Петаннья. 

Лацио: Рейна — Лаццари, Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Милинкович-Савич, Катальди, Альберто — Андерсон, Иммобиле, Педро. 

Запасные: Стракоша, Ромеро, Раду, Моро, Лейва, Эскаланте, Башич, Адамонис, Акпа-Акпро, Дзаканьи, Мурики. 

Матч Наполи — Лацио начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. 