Стали известны стартовые составы на матч Наполи и Лацио, которые сыграют в 14-м туре итальянской Серии А.
Мертенс и Инсинье, фото: Getty Images
28 ноября 2021, 21:02
Наполи примет Лацио в центральном матче 14-го тура итальянской Серии А.
Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи — Лоботка, Фабиан, Зьелински — Лосано, Инсинье, Мертенс.
Запасные: Мерет, Марелла, Жуан Жесус, Гулам, Малькюи, Манолас, Демме, Эльмас, Петаннья.
Лацио: Рейна — Лаццари, Луис Фелипе, Ачерби, Хисай — Милинкович-Савич, Катальди, Альберто — Андерсон, Иммобиле, Педро.
Запасные: Стракоша, Ромеро, Раду, Моро, Лейва, Эскаланте, Башич, Адамонис, Акпа-Акпро, Дзаканьи, Мурики.
Матч Наполи — Лацио начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.