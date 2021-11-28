Подопечные Жозе Моуриньо закрепили успех после победы над Зарей.
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28 ноября 2021, 21:04
После победы в Лиге конференций над луганской Зарей Рома принимала на своем поле Торино.
Матч для подопечных Жозе Моуриньо начался с травмы Пеллегрини на ровном месте, вместо которого вышел на поле Карлос Перес.
Игра проходила в спокойном темпе, а исход поединка решил единственный мяч Абрахама в середине второго тайма. Мхитарян вырезал отличную передачу, а англичанин спокойно переиграл Милинковича-Савича.
Рома — Торино 1:0
Гол: Абрахам, 32
Рома: Руй Патрисиу — Рожер, Смоллинг, Манчини — Эль-Шаарави, Диавара, Мхитарян, Пеллегрини (Карлос Перес, 15), Карсдорп — Дзаньоло, Абрахам
Торино: Милинкович-Савич — Буонджорно, Бремер, Джиджи (Зима, 46) — Войвода, Брекало, Праат, Побега, Лукич, Синго — Белотти
Предупреждения: Зима, Рожер, Кумбула.