Италия

Подопечные Жозе Моуриньо закрепили успех после победы над Зарей.

После победы в Лиге конференций над луганской Зарей Рома принимала на своем поле Торино.

Матч для подопечных Жозе Моуриньо начался с травмы Пеллегрини на ровном месте, вместо которого вышел на поле Карлос Перес.

Игра проходила в спокойном темпе, а исход поединка решил единственный мяч Абрахама в середине второго тайма. Мхитарян вырезал отличную передачу, а англичанин спокойно переиграл Милинковича-Савича.

Рома — Торино 1:0

Гол: Абрахам, 32

Рома: Руй Патрисиу — Рожер, Смоллинг, Манчини — Эль-Шаарави, Диавара, Мхитарян, Пеллегрини (Карлос Перес, 15), Карсдорп — Дзаньоло, Абрахам

Торино: Милинкович-Савич — Буонджорно, Бремер, Джиджи (Зима, 46) — Войвода, Брекало, Праат, Побега, Лукич, Синго — Белотти

Предупреждения: Зима, Рожер, Кумбула.