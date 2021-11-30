Италия

Завершилось два матча чемпионата Италии.

Программу 15-го тура итальянской Серии А открывали два матча.

Аталанта в домашних стенах уверенно разгромил Венецию. Хет — триком отметился Марио Пашалич, а еще один мяч записал на свой счет Копмейнерс. Украинский полузащитник команды Руслан Малиновский весь матч провел на скамейке для запасных.

Аталанта - Венеция 4:0

Голы: Пашалич 7, 12, 67, Копмейнерс, 57

Аталанта: Муссо — Паломино, Демирал (Скалвини, 77), Джимсити (Толой, 90) — Пеццелла, Пессина (де Рон, 63), Копмейнерс, Хатебур — Пашалич, Иличич (Миранчук, 77), Муриэль (Пикколи, 77)

Венеция: Ромеро — Хапс (Шнегг, 72), Чеккарони, Кальдара, Маццокки (Чрнигой, 46) — Тессманн, Бузио (Перец, 58), Ампаду, Кийин (Араму, 58) — Юнсен (Свобода, 71), Анри

Предупреждение: Ампаду

Во втором поединке игрового дня Фиорентина дома уверенно обыграла Сампдорию. Габьяддини открыл счет в матче, но затем гости пропустили три мяча, один из которых на счету Душана Влаховича.

Фиорентина - Сампдория 3:1

Голы: Кальехон, 23, Влахович, 32, Соттиль, 45 — Габбьядини, 15

Фиорентина: Терраччано — Бираги, Игор Жулио, Мартинес, Венути — Данкан (Малех, 78), Торрейра, Бонавентура — Соттиль (Сапонара, 69), Влахович, Кальехон

Сампдория: Аудеро — Мурру (Ауджелло, 54), Колли, Феррари (Шабо, 84), Берешиньски (Драгусин, 72) — Верре (Чьерво, 54), Адриен Силва, Торсбю, Кандрева — Габбьядини, Капуто (Квальярелла, 55)

Предупреждения: Колли, Феррари, Габбьядини.