Италия

Завершились очередные матчи чемпионата Италии.

Завершились первые два матча игрового дня в итальянской Серии А.

Действующий чемпион Италии миланский Интер на своем поле принимал Специю, в основном составе которой вышел Виктор Коваленко.

Подопечные Индзаги доминировали на протяжении всего поединка и завоевали заслуженную победу. В середине первого тайма Интер разыграл отличную комбинацию, которую ударом с линии штрафной завершил Гальярдини.

Во втором тайме Мартинес реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче — 2:0.

Интер — Специя 2:0

Голы: Гальярдини, 36, Мартинес, 58 (пенальти)

Интер: Ханданович — Димарко, Шкриньяр, Д`Амброзио — Перишич, Чалханоглу (Сенси, 69), Брозович (Весино, 87), Гальярдини (Видаль, 87), Думфрис — Корреа (Санчес, 74), Мартинес (Джеко, 73)

Специя: Проведель — Реца (Бастони, 46), Кивер, Эрлич, Христов, Амьян (Феррер, 46) — Джаси, Сала (Бурабия, 64), Коваленко (Маджоре, 64) — Манай, Сальседо

Предупреждения: Манай, Мартинес, Кивер

Во втором поединке Рома в гостях уступила Болонье. Подопечные Моуриньо провели довольно слабый поединок, по большому счету не имев стопроцентных моментов по ходу матча.

Подопечные Синиши Михайловича наоборот, несмотря на раннюю травму лидера атаки Арнаутовича, сумели завоевать три очка усилиями Сванберга.

Болонья — Рома 1:0

Гол: Сванберг, 35

Болонья: Скорупски — Теате, Медель, Сумаоро — Хики, Сориано, Барроу, Сванберг, Домингес, Ольсен (Де Сильвестри, 80) — Арнаутович (Сансоне, 17)

Рома: Руй Патрисиу — Рожер, Смоллинг, Манчини (Винья, 73) — Эль-Шаарави (Шомуродов, 52), Диавара (Карлес Перес, 46), Мхитарян, Верету (Кристанте, 64), Карсдорп — Абрахам, Дзаньоло

Предупреждения: Сориано, Абрахам, Карлес Перес, Дзаньоло, Скурпоски, Карсдорп, Сансоне