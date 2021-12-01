Италия

Авторитетный портал оценил игру украинца.

Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко вышел в стартовом составе на матч 15-го тура итальянской Серии А против миланского Интера, однако не помог своей команде зацепиться за очки (0:2).

Футболист провел на поле чуть более часа, после чего был заменен на Маджоре на 64-й минуте.

Статистический портал Whoscored выставил Коваленко 6.2 за матч, что является средней оценкой в составе Специи. Героем встречи же стал форвард Интера Лаутаро Мартинес, который получил 8 баллов.

Отметим, что этот поединок стал девятым для Коваленко в текущем розыгрыше Серии А.