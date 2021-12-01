Италия
01 декабря 2021, 23:40
Милан не оставил шансов Дженоа Андрея Шевченко
Генуэзский клуб не может выиграть под руководством украинского наставника уже три матча кряду.
Дженоа — Милан, Getty Images
01 декабря 2021, 23:40
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Дженоа — Милан 0:3
Голы: Ибрагимович, 10, Мессиас, 45+2, 61
Дженоа: Сиригу — Мазьелло, Васкес, Ванхусден — Гильоне, Стураро (Эрнани, 46), Бадель (Гальдамес, 62), Ровелла (Портанова, 78), Камбиассо — Экубан, Бьянки (Пандев, 62).
Милан: Меньян — Калулу, Кьер (Габбья, 5, Флоренци, 46), Томори, Эрнандес — Тонали (Салемакерс, 77), Кессье — Мессиас, Диас (Бакайоко, 76), Крунич — Ибрагимович (Пеллегри, 60).
Предупреждения: Мазьелло, Ровелла — Габбья