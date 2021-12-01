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Дженоа — Милан 0:3
Голы: Ибрагимович, 10, Мессиас, 45+2, 61

Дженоа: Сиригу — Мазьелло, Васкес, Ванхусден — Гильоне, Стураро (Эрнани, 46), Бадель (Гальдамес, 62), Ровелла (Портанова, 78), Камбиассо — Экубан, Бьянки (Пандев, 62).

Милан: Меньян — Калулу, Кьер (Габбья, 5, Флоренци, 46), Томори, Эрнандес — Тонали (Салемакерс, 77), Кессье — Мессиас, Диас (Бакайоко, 76), Крунич — Ибрагимович (Пеллегри, 60).

Предупреждения: Мазьелло, Ровелла — Габбья