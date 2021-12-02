Италия

Команды на двоих забили восемь голов во встрече Серии А.

Лацио в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Удинезе и сыграл вничью со счетом 4:4.

Римляне уступали в два мяча по итогам первой половины игры, но смогли перевернуть ход встречи во втором тайме. Казалось, что встреча закончится со счетом 4:3, но Удинезе отыгрался девятой компенсированной минуте к матчу.

Лацио — Удинезе 4:4

Голы: Иммобиле, 34, Педро, 51, Милинкович-Савич, 56, Ачерби, 79 — Бету, 17, 32, Молина, 44, Арслан, 90+9

Лацио: Рейна — Лаццари, Ачерби, Габаррон, Хюсай — Луис Альберто (Башич, 64), Катальди (Дзакканьи, 78), Милинкович-Савич — Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Раду, 59).

Удинезе: Сильвестри — Молина, Перес, Самир (Форестьери, 87), Родриго Бекао (Нюйтинк, 75), Удоджи - Яяло (Арслан, 63), Уолас, Саксесс (Пуссетто, 63) — Бету, Деулофеу (Соппи, 75).

Предупреждения: Патрик, Иммобиле — Бекао, Молина, Удоджи, Соппи

Удаление: Патрик, 57 — Молина, 69, Уолас, 90+10