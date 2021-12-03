Италия

Football.ua освещает события тура, игравшегося посреди недели.

Тур, проходивший со вторника по четверг, начинался уверенными победами лидеров, зато по ходу дела подарил целую россыпь зрелищных матчей с непредсказуемым итогом. Встреча Лацио с Удинезе – абсолютное сумасшествие: восемь голов, три удаления и закрученный сюжет, когда на разных отрезках матча одна из команд, казалось, уже добывала необходимое преимущество, но соперник находил силы для подвига. Ах, да, и развязка на 90+9-й минуте.

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 15 ТУР

После осечки Ромы наверху таблицы выделилась лидирующая четвёрка. Аталанта в отличной форме, это единственная команда, выигравшая четыре последних тура. Догнать её будет непростой задачей для кризисной Ювентуса или хромающей Ромы. Тем временем тройка лидеров аккуратно выстроилась в ряд друг за другом, что обещает закрученную интригу как минимум на ближайшие туры.

Перфоманс фанатов Салернитаны перед игрой с Ювентусом

Внизу пока всё стабильно: в зоне вылета Салернитана, Кальяри и Дженоа. Неприятный список для переживающих за Андрея Шевченко, но было очевидно, что до конца декабря "грифонам" остаётся лишь терпеть, очень уж слаб их состав и очень уж сложен календарь.

По другую сторону баррикад

Шеву приветствовали фанаты обеих команд. В этот день его Дженоа противостояла почти родному для него Милану. Кадры, где Андрей обнимается с Дида, сравнивают со знаменитым снимком 2003 года, а за день до матча Шевченко и Паоло Мальдини заочно обменялись комплиментами. Итальянская пресса с удивлением отмечает сердечное отношение болельщиков к Шевченко. Овация от фанов соперника и аплодисменты домашних трибун после 0:3 – редкость на Апеннинах.

Увы, на этом приятная часть для украинского тренера завершилась. Содержание игры было простым: лёгкая победа фаворита. Милан, желавший реабилитироваться за поражения от Фиорентины и Сассуоло, забил три сухих мяча, не ощутив какого-либо давления со стороны хозяев. Отметим дубль Мессиаса, который впервые отличился за "россонери" в Серии А. Похоже, этот самобытный бразилец окажется действительно полезен своей новой команде. Мессиас начал матч на правом фланге, в центр же вернулся Браим Диас, который впервые после выздоровления сыграл на привычном уровне, запомнившись ярким дриблингом.

Единственной проблемой Милана стала ранняя травма Кьера, которого унесли на носилках. К сожалению, всё очень серьёзно: разрыв крестообразных связок и лечение до конца сезона. Неприятнейшая потеря, ведь датчанин и едва восстановившийся Томори – безоговорочно сильнейшие центрбеки команды. Романьоли и Габбья, которые могут их заменить, результативно и неоднократно ошибались в двух последних турах. "Россонери" теряют одного из лидеров, и это неизбежно скажется на результатах.

Дженоа продолжает страдать из-за кадровых потерь. Шевченко до сих пор толком некого ставить в нападение, ротация между Экубаном, Пандевым и Бьянки не даёт никакого результата. Защита, которая в целом справлялась против Удинезе, рассыпалась в противостоянии с более мастеровитым соперником. Ничего не дают перестановки в средней линии, а вдобавок ещё травмировался Ровелла, лучший полузащитник команды. Редкие моменты, которые генуэзцы создавали у ворот Милана, были случайными эпизодами вроде удара с центра поля, в то время как Милан с лёгкостью создавал один шанс за другим.

Обидный контраст для тренера, чьё имя неразрывно связано с красно-чёрным миланским клубом. Долго ли ещё продержится магия Шевы в отношениях с болельщиками? Пирло ведь тоже поначалу все любили...

Наполи без сил

Милан сумел подтянуться к Наполи, который неожиданно потерял очки. Дело отнюдь не в сопернике (Сассуоло – вполне себе гроза авторитетов), а в развитии событий, когда неаполитанцы по ходу матча вели 2:0, дважды подряд отличившись в начале второго тайма. Снова забил Мертенс, творивший чудеса в предыдущем туре с Лацио, но итогу матча получился далеко не таким радужным.

Проблемой Наполи становятся травмы, которые приводят к отсутствию кадрового манёвра. Спаллетти пришлось выставлять тот же состав, что играл за несколько дней до этого, но ещё хуже, что уже по ходу матча начали ломаться ключевые игроки: Инсинье, затем Фабиан Руис и, как вишенка на торте – абсолютно незаменимый Кулибали. Сенегалец, который пропустит около месяца, в лазарете составит компанию другим африканцам, Ангисса и Осимхену, так что для неаполитанцев КАН, которого так опасались, де-факто начался уже сейчас.

Сассуоло перехватил инициативу у обескровленного соперника, и давление переросло в голы. Хорош нынче Скамакка, который поймал свою волну – его непростые по исполнению удары становятся результативными (а вот Распадори, другой молодой нападающий, не очень уверенно чувствует себя на левом фланге). Более того, хозяева на кураже забили ещё и в третий раз, но потенциально решающий гол был отменён из-за фола Берарди на Ррахмани в стартовой фазе атаки.

Справится ли Наполи с настолько масштабными проблемами? Игроков уже с трудом набирается на основу. Команда вдобавок на два ближайших тура лишилась главного тренера: Лучано Спаллетти был удалён в концовке матча из-за конфликта с арбитром.

Все сошли с ума

Ещё более фантастический матч состоялся в Риме, куда приехал Удинезе. Рядовая вывеска подарила невероятную битву, которую впору сравнивать с поединком Лацио и Милана в сезоне-1999/00. Тогда тоже сыграли 4:4, а едва перебравшийся в Италию Шевченко оформил хет-трик.

Больше всего поразило развитие событий. Гости умело контратаковали в расчёте на атлетичного форварда Бету, который перепрыгивал защитников или убегал от них. Лацио откровенно провалил первый тайм, уступив его со счётом 1:3. Серия позиционных ошибок привела к столь шокирующим цифрам на табло. Пришлось включать характер и отыгрываться, благо защита Удинезе тоже ошибалась – так, гол Милинковича-Савича начался с грубой обрезки возле штрафной.

Интереснее всего получилось уже после счёта 3:3. Лацио, едва добившись равенства, остался в меньшинстве из-за удаления Патрика, но Удинезе мало что не стал дожимать соперника, так ещё и уравнял составы (вторая жёлтая для Молины, который в противном случае мог стать одним из героев матча). При таких раскладах концовка оставалась за римлянами, которые осадили штрафную гостей и забили-таки благодаря подключению Ачерби на стандарт. Гол долго смотрели на повторе, но "вне игры" не обнаружили к немалой радости трибун.

Всё, героическая победа "бьянкочелести"? Как бы не так. Компенсированное время затянулось на целых девять минут, и редкая вылазка Удинезе к штрафной хозяев завершилась хитроумно разыгранным штрафным, когда Форестьери вместо навеса покатил мяч под удар Арслану, а турецкий немец ударил без шансов для голкипера. Завершался матч массовой стычкой и очередным удалением – иначе, пожалуй, и быть не могло.

Обязательная программа

Куда менее интригующими оказались матчи с участием Интера и Ювентуса. Оба фаворита уверенно обыграли аутсайдеров, Специю и Салернитану. Точнее говоря, в матче туринцев присутствовала некоторая интрига, когда гол Кьеллини отменили из-за минимального "вне игры" у боровшегося за мяч Мойзе Кина, а при счёте 0:1 игрок хозяев Раньери угодил в штангу. Всё решил гол Мораты – вот уж редкое событие. Испанец вдобавок заработал 11-метровый для Дибалы, который тот благополучно испортил ударом в небеса. Возможно, с Рибери на поле было бы интереснее, но Франк пока выздоравливает.

Интер выиграл без какой-либо драмы. Проблемы "нерадзурри", которые остались без двух ведущих центрбеков (де Врей и Бастони) ограничивались парочкой неплохих ударов, размявших Хандановича. Словенского голкипера в последнее время критикуют за внезапные ошибки, но в целом-то он продолжает быть вратарём топ-уровня. Героем встречи стал Лаутаро Мартинес, который симпатично отдал пяткой на Гальярдини, после чего заработал и реализовал пенальти. Похоже, "Торо" вернул себе привычную уверенность.

Виктор Коваленко играл в основе и был заменён по ходу второго тайма. Украинский полузащитник не допускал явных обрезок, но мало чем запомнился и, пожалуй, давал соперникам многовато пространства. Увы, его поездка на Джузеппе Меацца оказалась столь же неудачной, как недавний визит Шахтёра. La Gazzetta dello Sport оценила его действия 5 баллами.

Четверо и остальные

Руслан Малиновский вовсе не играл, оставшись на скамейке запасных. Само по себе это не так уж критично (из-за ротации не вышел, например, Дуван Сапата), но форма конкурентов говорит о том, что украинец на данный момент выпадает из основы. Йосип Иличич и Марио Пашалич творили чудеса в матче с Венецией. Хорват оформил хет-трик, подтвердив реноме удивительно "забивного" игрока – в текущем чемпионате на счету Пашалича уже семь голов. Словенец ему ассистировал, выдав тончайшую передачу в первом случае. Непривычно крупное поражении Венеции, которая обычно упирается даже против грандов, но сегодняшнюю Аталанту тяжело остановить.

Рома теперь позади на целых шесть очков. Команда Жозе Моуриньо всё-таки далека от лучшей формы, а победы над Дженоа с Торино были лишь иллюзией выздоровления. Нестабильная, но кусачая Болонья забила в первом тайме, после чего удерживала минимальный перевес. В центре поля не хватало травмированного Пеллегрини, перестановки в "группе атаки" не давали римлянам никаких улучшений, Абрахам провёл далеко не лучший матч, а вот экс-голкипер Ромы Скорупски, напротив, играл с максимальной самоотверженностью и неоднократно выручал хозяев. "Джокера" у гостей на этот раз не нашлось, Феликс Афена-Гьян болеет.

Душан Влахович продолжает забивать, а его Фиорентина – обходиться без ничьих. На этот раз "скуадра виола" добыла волевую победу в матче против Сампдории. Верона, такая грозная с лидерами, не сумела одолеть идущий в зоне вылета Кальяри. Джованни Симеоне, упустившего массу отличных шансов, впору называть одним из антигероев тура. Наконец, Торино упустил победу над Эмполи: "гранатовые" рано повели 2:0, но ещё в первом тайме был удалён Синго за фол последней надежды, и гости сумели отыграться.

Сборная тура

Лучший гол тура

Толгай Арслан (Удинезе)

Пауло Дибала (Ювентус)

Златан Ибрагимович (Милан)

Сергей Милинкович-Савич (Лацио)

Марио Пашалич (Аталанта)

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 16 ТУР