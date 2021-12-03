Бразильский центрбек может отправиться на повышение в стан "россонери".
Бремер, Getty Imaegs
03 декабря 2021, 08:38
Центральный защитник Торино Бремер попал в сферу интересов Милана. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго.
По информации источника, боссы "россонери" всерьез заинтересованы в 24-летнем бразильце и рассматривают его в качестве приоритетной цели на позиции центрбека.
Однако, отмечается, что Милан вряд ли будет предпринимать попытки по подписанию Бремера в зимнее трансферное окно и если будет пытаться его заполучить, то скорее всего летом 2022 года.
В текущем сезоне Бремер провел за Милан 14 поединков, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 15 миллионов евро.
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