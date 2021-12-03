Италия

Наставник Лацио прокомментировал результат матча Серии А.

В 15-м туре итальянской Серии А Лацио в невероятном поединке на своем поле не сумел переиграть Удинезе (4:4).

Главный тренер "орлов" Маурицио Сарри прокомментировал исход матча, посетовав на решения арбитров.

"В первом тайме мы играли хаотично, возможно, на нас повлиял матч с Наполи. Я доволен тем, как команда играла во второй половине встречи, проявив характер. До перерыва мы не понимали, что происходит на поле. В некоторых моментах матча мы выключаемся и работает впустую.

В моменте с четвертым голом штрафной был назначен несправедливо — Соппи придерживал нашего игрока", — приводит слова специалист Football Italia.

Видео голов и обзор матча Лацио — Удинезе можно посмотреть на нашем сайте.