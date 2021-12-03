Италия

В Италии разгорается очередной скандал на почве расизма.

Лацио в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Удинезе и сыграл вничью со счетом 4:4.

Поединок запомнился не только обилием голевых моментов и тремя красными карточками, но и расизмом со стороны фанатов хозяев.

Опорный полузащитник Удинезе Уолас обвинил фанатов Лацио в "обезьяньих песнопениях", а также других проявлениях расовой нетерпимости, сообщает Football Italia.

Кроме Уоласа от поклонников "орлов" пострадали в этом сезоне такие футболисты как Кессье и Бакайоко. Серия А уже начала проверку по факту расизма.

Видео голов и обзор матча Лацио — Удинезе можно посмотреть на нашем сайте.