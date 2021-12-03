Италия

Наставник Интера высказался о предстоящем поединке Серии А.

В 16-м туре итальянской Серии А миланский Интер на везде проведет поединок против Ромы.

Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги высказался накануне предстоящей игры чемпионата, отметив важность данного отрезка в борьбе за чемпионство.

"Нас ожидает самая важная игра всего цикла. Нам необходимо быть очень внимательными и команда должна продемонстрировать не только командную игру, но и индивидуальное мастерство. Сейчас мы стали ближе к первому месту, но нельзя расслабляться.

Для меня это уже не римское дерби, несмотря на мое прошлое. Я полностью погрузился в проект Интера. Что касается травмированных, то у Коларова и Де Время крайне мало шансов выйти на поле. Бастони хорошо себя чувствует, но решение по нему будет приниматься непосредственно в день матча.

Я никогда не встречался с Моуриньо. Мне будет приятно познакомиться с человеком, который смог привести команду к "треблу". Все знают, что для него это будет особенный матч", — приводит слова специалиста Sky Italia.

Поединок Рома — Интер состоится в субботу, 4 декабря в 19:00.