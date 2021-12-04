Итальянский клуб не первый из своей страны, кто заинтересовался данным игроком.
Джон Лукуми, фото getfootballnewsfrance.com
04 декабря 2021, 07:55
Итальянский Милан далеко не самым лучшим образом проводит текущий отрезок сезона, поэтому намерен ближайшей зимой вновь выйти на трансферный рынок в поисках усиления для своей обоймы.
Одной из позиций, которую хочет усилить руководство и тренерский штаб "россонери" является центр обороны, а одним из кандидатов на потенциальный переход выступает футболист бельгийского Генка Джон Лукуми.
23-летний колумбийский исполнитель проводит уже четвертый сезон в составе своего нынешнего клуба, успев закрепиться в статусе стабильного игрока основного состава после трансфера из Депортиво Кали летом 2018 года.
На данный момент, на счету игрока 20 поединков в текущем сезоне, в течение которых он забил один гол.
Портал Transfermarkt оценил Лукуми в 13 млн евро, однако Генк не особо спешит с ним расставаться. В частности, "шахтеры" прошлым летом отклонили предложение от бергамаской Аталанты по данному исполнителю.