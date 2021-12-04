Италия

Итальянский клуб не первый из своей страны, кто заинтересовался данным игроком.

Итальянский Милан далеко не самым лучшим образом проводит текущий отрезок сезона, поэтому намерен ближайшей зимой вновь выйти на трансферный рынок в поисках усиления для своей обоймы.

Одной из позиций, которую хочет усилить руководство и тренерский штаб "россонери" является центр обороны, а одним из кандидатов на потенциальный переход выступает футболист бельгийского Генка Джон Лукуми.

23-летний колумбийский исполнитель проводит уже четвертый сезон в составе своего нынешнего клуба, успев закрепиться в статусе стабильного игрока основного состава после трансфера из Депортиво Кали летом 2018 года.

На данный момент, на счету игрока 20 поединков в текущем сезоне, в течение которых он забил один гол.

Портал Transfermarkt оценил Лукуми в 13 млн евро, однако Генк не особо спешит с ним расставаться. В частности, "шахтеры" прошлым летом отклонили предложение от бергамаской Аталанты по данному исполнителю.