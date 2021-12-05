Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Серии А.

Ювентус в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Дженоа под руководством Андрея Шевченко.

Ювентус — Дженоа

Воскресенье, 5 декабря, 21:45. Стадион Альянц, Турин. Главный арбитр встречи — Даниэле Чиффи.

Ювентус подходит к отчетной встрече на седьмой строчке турнирной таблицы Серии А с двадцатью четырьмя баллами в активе. Подопечные Максимиллиано Аллегри смогли поправить ход дел после ужасающего старта чемпионата, но у туринцев по-прежнему много работы для того, чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов.

После минимального поражения от Аталанты Ювентус играл против Салернитаны на выезде и добился победы со счетом 2:0. Несмотря на комфортный счет, туринцам пришлось понервничать, ведь соперник был достаточно опасен. К тому же, один из лидеров команды, Пауло Дибала, явно будет не в лучшем настроении — он не смог реализовать пенальти.

Дженоа, в свою очередь, находится на восемнадцатой строчке турнирной таблицы с десятью набранными баллами. Команде Андрея Шевченко срочно нужно исправлять текущий ход дел, но сделать это довольно проблематично. Украинский тренер по-прежнему не может рассчитывать на множество игроков основы, да и календарь не самый приятный.

Дженоа проиграла Милану и Роме, что вряд ли можно считать провалом, а в матче против Удинезе сыграла вничью. Тем не менее, вряд ли ту игру можно занести в актив Андрею Шевченко. Пока что у генуэзцев не видно какого-либо рисунка игры нового тренера. Андрею Шевченко предстоит проделать еще много работы.

Статистика личных встреч в данном противостоянии говорит в пользу турицнев. В последних пяти матчах чемпионата Италии между этими командами было зафиксировано четыре победы Ювентуса. К тому же, команды чаще играют результативно, забивая три-четыре мяча на двоих.

Андрею Шевченко вновь будет крайне тяжело в матче против куда более статусного соперника, но Верона, Сассуоло и Удинезе смогли отобрать очки у Ювентуса, а потому надежда на успех есть, но верится в это слабо.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Данило, Де Шильо, Кьеза, Маккенни, Рэмси — Фарес, Кайседо, Кришито, Бани, Максимович

Под вопросом: Дестро

Андрей Шевченко перед матчем:

"Ожидал ли я, что начало будет таким сложным? Я знал, конечно, что будет тяжело, видел календарь. Но я не ожидал такого количества травм. Из-за травм нам гораздо сложнее.

Ювентус – это всегда Ювентус. Большая команда с сильнейшими игроками. Они быстро забывают о поражениях и мгновенно реагируют.

У Аллегри очень качественная команда, он – топовый тренер. Классный мотиватор, знающий, как достичь максимума, знает, как управлять командой в сложной ситуации. Уже демонстрировал это тысячу раз".

Интересные факты:

Ювентус не проигрывает в последних 17 домашних матчах против Дженоа во всех соревнованиях.



Дженоа сыграла вничью в последних 3 выездных матчах (Серия А).



Ювентус забил более 2,5 голов в последних 5 матчах против Дженоа во всех соревнованиях.

Дженоа не забивает в последних 3 матчах (Серия А).

Было забито меньше 2,5 голов в последних 4 играх Ювентуса (Серия А).

Ювентус забил не менее 2 голов в последних 5 матчах против Дженоа во всех турнирах.