Завершились два поединка чемпионата Италии.
Игроки Вероны, Getty Images
05 декабря 2021, 18:25
В рамках 16 раунда итальянской Серии А завершились два поединка.
Верона в гостях сумела в сумасшедшем матче обыграть Венецию. Команда Игора Тудора пропустила три безответных мяча в первом тайме, но во второй половине встречи воспользовалась большинством и забила четыре гола.
Венеция — Верона 3:4
Голы: Чеккарони, 12, Чрнигой, 19, Анри, 28 — Анри (АГ), 52, Капрари, 65, Симеоне, 67, 85
Венеция: Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 66), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Вакка (Тессманн, 74), Чрнигой, Кийин (Бузио, 66), Араму (Свобода, 66), Анри, Окереке (Юнсен, 7).
Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Давидович, Казале (Маньяни, 30), Лазович, Велозу (Лазанья, 57), Тамез, Илич (Бесса, 79), Капрари, Симеоне.
Предупреждения: Маньяни, Вакка, Симеоне, Анри.
Удаление
: Чеккарони.
Специя в домашнем противостоянии сыграла вничью против Сассуоло в домашних стенах (2:2).
Команда Виктора Коваленко, который вышел в старте на игру, сумела первой забить два мяча. Однако гости отыгрались во второй половине встречи.
Специя — Сассуоло 2:2
Голы: Манай, 35, Гьяси, 48 — Распадори, 66, 79
Специя: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Сала (Бурабия, 67), Реца, Маджоре (Бастони, 88), Коваленко (Верде, 67), Гьяси (Христов, 76), Манай (Колли, 88), Нзола.
Сассуоло: Консильи, Мюльдюр (Толян, 46), Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 86), Матеус Энрике (Распадори, 46), Дефрель (Бога, 69), Берарди, Скамакка.
Предупреждения: Реца, Маджоре, Сала, Фраттези, Кирьякопулос, Берарди, Христов.