Италия

Завершились два поединка чемпионата Италии.

В рамках 16 раунда итальянской Серии А завершились два поединка.

Верона в гостях сумела в сумасшедшем матче обыграть Венецию. Команда Игора Тудора пропустила три безответных мяча в первом тайме, но во второй половине встречи воспользовалась большинством и забила четыре гола.

Венеция — Верона 3:4

Голы: Чеккарони, 12, Чрнигой, 19, Анри, 28 — Анри (АГ), 52, Капрари, 65, Симеоне, 67, 85

Венеция: Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 66), Кальдара, Чеккарони, Молинаро, Вакка (Тессманн, 74), Чрнигой, Кийин (Бузио, 66), Араму (Свобода, 66), Анри, Окереке (Юнсен, 7).

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини, Давидович, Казале (Маньяни, 30), Лазович, Велозу (Лазанья, 57), Тамез, Илич (Бесса, 79), Капрари, Симеоне.

Предупреждения: Маньяни, Вакка, Симеоне, Анри.