Италия

Завершился поединок чемпионата Италии.

В рамках 16 тура итальянской Серии А римский Лацио в гостях разгромил Сампдорию со счетом 3:1.

В первом тайме "орлы" забили трижды. На седьмой минуте счет открыл Милинкович-Савич. На 17 отметился Иммобиле, а спустя 20 минут Чиро сумел забить и второй мяч команды.

Во втором тайме Милинкович-Савич, который был одним из героев первой полвины встречи, заработал красную карточку. Однако Сампдория отметилась лишь однажды под конец игры. Автором забитого мяча стал Габбьядини.

Сампдория — Лацио 1:3

Голы: Габбьядини, 89 — Милинкович-Савич, 7, Иммобиле, 17, 37

Сампдория: Аудеро, Берешиньски (Йосида, 57), Феррари (Дрэгушин, 46), Шабо, Ауджелло, Кандрева (Чьерво, 85), Верре (Адриен Силва, 46), Экдаль, Торсбю, Куальярелла (Капуто, 46), Габбьядини.

Лацио: Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 64), Милинкович-Савич, Башич, Дзакканьи (Ладзари, 78), Педро (Фелипе Андерсон, 64), Иммобиле (Мурики, 46).

Предупреждения: Кандрева, Берешиньски, Куальярелла, Милинкович-Савич, Адриен Силва, Мурики.

Удаление: Милинкович-Савич