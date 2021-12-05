Ювентус открыл счет в матче против команды Андрея Шевченко.
Хуан Куадрадо, getty images
05 декабря 2021, 22:25
Ювентус в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии принимает на своем поле Дженоа Андрея Шевченко.
На девятой минуте встречи туринцы вышли вперед благодаря голу Хуана Куадрадо — колумбиец забил "сухой лист".
Видео гола:
Отметим, что для Хуана Куадрадо это 18 матч на клубном уровне в сезоне. До этого он отметился двумя забитыми голами.
Матч Ювентус — Дженоа начался в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.