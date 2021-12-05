Италия

Ювентус открыл счет в матче против команды Андрея Шевченко.

Ювентус в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Италии принимает на своем поле Дженоа Андрея Шевченко.

На девятой минуте встречи туринцы вышли вперед благодаря голу Хуана Куадрадо — колумбиец забил "сухой лист".

Видео гола:

Отметим, что для Хуана Куадрадо это 18 матч на клубном уровне в сезоне. До этого он отметился двумя забитыми голами.

Матч Ювентус — Дженоа начался в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.