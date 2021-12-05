Италия
05 декабря 2021, 23:37
Дженоа с Шевченко во главе без шансов уступила Ювентусу
Подопечные Массимилиано Аллегри покуражились в домашнем поединке, однако опытного Сальваторе Сиригу пробили лишь дважды.
Ювентус — Дженоа, Getty Images
05 декабря 2021, 23:37
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ювентус — Дженоа 2:0
Голы: Куадрадо, 9, Дибала, 82
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Пеллегрини (Алекс Сандро, 46) — Бентанкур, Локателли — Кулусевски, Дибала (Кайо, 88), Бернардески (Рабио, 83) — Мората (Кин, 72).
Дженоа: Сиригу — Бираски, Бани (Ванхусден, 73), Васкес — Гильоне, Эрнани, Берами (Гальдамес, 58), Туре (Портанова, 59), Камбиассо (Мелегони, 85) — Экубан, Бьянки (Пандев, 58).
Предупреждения: Пеллегрини, Мората, Кин — Камбиассо.