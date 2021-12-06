Италия

Испанец второй сезон не может пробиться в основной состав.

Осенью 2020 года мюнхенская Бавария оформила переход тогда еще полузащитника испанского Эспаньола Марка Роки за 9 млн евро, однако ни Ханс-Дитер Флик, ни Юлиан Нагельсманн так и не смогли отыскать места в стартовом составе "Красной машины" для этого исполнителя.

Как итог, 25-летний футболист уже вовсю подумывает об сходящем трансфере, однако отсутствие игровой практики за последние два сезона существенно ограничивает количество возможных вариантов для продолжения его карьеры.

Одним из таковых можно считать римскую Рому, которая, как сообщает итальянская пресса, уже делала запросы в немецкий клуб с целью получить дополнительные сведения по игроку, контракт которого завершается летом 2025 года.

На данный момент, портал Transfermarkt оценивает испанца в 8 млн евро, а в текущем сезоне он появился на поле лишь однажды — на 23 минуты ответного поединка против киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов УЕФА (2:1).

Всего за Баварию Марк Рока провел 12 матчей, не отличившись при этом результативными действиями.