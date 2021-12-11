Италия

Бразилец не может найти себя в планах Аллегри.

Полузащитник туринского Ювентуса Артур Мело, после перехода прошлой осенью из каталонской Барселоны, не так уж сильно пользовался популярностью у бывшего наставника "зебр" Андреа Пирло, сыграв всего 1714 минут за 32 матча со своими появлениями на поле по ходу прошлого сезона.

Возвращение на руководящий пост внутри команды Массимилиано Аллегри лишь усугубил и без того тяжелое положение игрока в клубе, а со старта нового сезона 25-летний исполнитель появлялся на поле лишь восемь раз на 256 минут суммарно.

Как итог, приближающаяся зимняя трансферная кампания заставляет игрока размышлять над целесообразностью продолжения выступлений за "Старую Синьору", а, по словам его агента, сам Артур уже начал рассматривать варианты с трудоустройством в других клубах.

В частности, его агент, Федерико Пасторелло, в недавнем общении с прессой подтвердил желание игрока уйти из Ювентуса: "Артур может покинуть Турин уже в январе. Его способности не подходят под футбольные идеи Аллегри, а сам игрок нуждается в регулярной практике, так как не хочет потерять место в сборной Бразилии.

У нас есть несколько предложений от Ла Лиги и английской Премьер-лиги, над которыми мы сейчас и работаем", — подытожил сообщил футболиста.

Отметим, что 11 декабря в 19:00 Массимилиано Аллегри может задействовать Артура Мело в качестве элемента ротации на гостевую игру против Специи в рамках Серии А.