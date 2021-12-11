Италия

Туринцы сыграли вничью с новичком Серии А.

Завершился поединок 17-го тура итальянской Серии А, в котором туринский Ювентус отправился в гости к Венеции.

Несмотря на то, что подопечные Макса Аллегри повели в счете на 32-й минуте благодаря голу Альваро Мораты, хозяевам поля после перерыва удалось вернуть паритет на табло — автором гола стал Маттиа Араму.

Больше команды в данном противостоянии не забивали, а финальный свисток зафиксировал итоговый счет 1:1.

Из-за этой ничьей Ювентус занимает шестую строчку в таблице Серии А и теперь отстает на два очка от Фиорентины, которая ранее разгромила Салернитану со счетом 4:0.

Венеция — Ювентус 1:1

Голы: Араму, 55 — Мората, 32

Венеция: Ромеро, Эбуэхи (Маццокки, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузио, Араму, Анри (Форте, 80), Юнсен (Кийин, 57).

Ювентус: Щесны, Де Шильо, Бонуччи, де Лигт, Пеллегрини (Алекс Сандро, 76), Куадрадо, Рабьо, Локателли (Суле, 87), Мората, Дибала (Кайо Жорже, 12; Кин, 76), Бернардески (Бентанкур, 76).

Предупреждения: Модоло, Кальдара, Ампаду, Кийин - Пеллегрини, Бернардески