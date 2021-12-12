В семнадцатом туре итальянской Серии А Ювентус не сумел в гостях обыграть Венецию (1:1).

Главный тренер "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри высказался об итогах противостояния, отметив потерю концентрации своей командой.

"В первом тайме мы создавали моменты и в целом выглядели очень хорошо. Потом мы потеряли концентрацию на 15 минут, но это хватило, чтобы пропустить. Тоже самое было в матче с Салернитаной, но тогда их удар пришелся в штангу. Нужно работать над этим.

Нам нужно было вести себя более агрессивно, вынуждать соперника фолить, а в итоге потеряли очки. Иногда мне кажется, что мы не понимаем тот момент, когда начинаем плохо играть. Во втором тайме мы бродили по полю и пасовали преимущественно в сторону собственных ворот. После перерыва команды выглядела вяло.

Что касается топ-4, то не стоит и думать об этом. Нужно просто выходить на поле и выигрывать такие матчи", — приводит слова специалиста Football Italia.

Следующий матч Ювентус проведет против Болоньи в субботу, 18 декабря в 19:00.