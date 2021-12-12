Лазарет команды Спаллетти постепенно пустеет.
лоренцо инсинье, getty images
12 декабря 2021, 13:53
В рамках 17-го тура итальянской Серии А Наполи примет на своем поле Эмполи.
Главный тренер Лучано Спаллетти получил хорошие новости накануне поединка — лазарет его команды пустеет. Так, в матче с Эмполи смогут принять участие форвард команды Лоренцо Инсинье и хавбек Ирвинг Лосано.
Кроме того, восстановился после повреждения Андре Замбо-Ангисса.
А вот нападающий "партенопей" Виктор Осимхен будет восстанавливаться на протяжении месяца, после операции, проведенной на лицевых костях после перелома.
Напомним, матч Наполи — Эмполи начнется в 19:00 по киевскому времени.