Италия

Лазарет команды Спаллетти постепенно пустеет.

В рамках 17-го тура итальянской Серии А Наполи примет на своем поле Эмполи.

Главный тренер Лучано Спаллетти получил хорошие новости накануне поединка — лазарет его команды пустеет. Так, в матче с Эмполи смогут принять участие форвард команды Лоренцо Инсинье и хавбек Ирвинг Лосано.

Кроме того, восстановился после повреждения Андре Замбо-Ангисса.

А вот нападающий "партенопей" Виктор Осимхен будет восстанавливаться на протяжении месяца, после операции, проведенной на лицевых костях после перелома.

Напомним, матч Наполи — Эмполи начнется в 19:00 по киевскому времени.